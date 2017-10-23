Эксперт: Снижение пенсий населению – это путь в никуда

Якутск, , 12:46 — REGNUM Реформировать пенсионную систему России, исходя только из того, что в бюджете на выплаты пенсионерам не хватает средств, ни в коем случае нельзя. По мнению экс-министра финансов Якутии, члена «Гражданской платформы» Эрнста Берёзкина, такой подход влечёт за собой цепь событий, которые в итоге приведут к дальнейшему ухудшению экономики страны и ещё большей нехватки средств в госказне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нельзя в эту точку бить, — уверен политик. — Моё мнение в отношении развития экономики несколько другое, и это принципиально большой вопрос. Мы сегодня находимся на той стадии кризиса, когда Россия продолжительное время сталкивается с серьёзным падением потребительского спроса, который возникает потому, что у людей просто-напросто денег нет. И в этой ситуации ещё ограничивать наших пенсионеров, покупательную способность целого большого пласта нашего населения, ни в коем случае нельзя. Это не приведёт к экономии, это приведёт к тому, что экономика страны ещё больше упадёт, сильнее сократятся рабочие места, производств, это всё волною ударит и по бюджетным поступлениям, и опять снизит возможности бюджета финансировать пенсионные выплаты».

Взгляд Эрнста Берёзкина на эту ситуацию таков: если рассуждать с той точки зрения, что в федеральном бюджете денег нет, и средства резервного фонда России и национального фонда благосостояния будут в ближайшее время растрачены, то да, реформа, получается, нужна. Вторая точка зрения — изменяется демографическая ситуация, растёт средняя продолжительность жизни, она уже достигла 72 лет, поэтому надо проводить реформу, раз действительно у нас средний возраст населения растёт.

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«Но когда рассуждаем на эту тему, мы должны понять точку зрения политики правительства и президента РФ. Какой они делают упор — на необходимость реформы в связи с отсутствием средств или в связи с изменением демографической ситуации? Пока я вижу, что это делается из-за отсутствия средств. Никаких обоснований по демографической ситуации, кроме голых заявлений о том, что «ура, мы стали дольше жить!», я не вижу. Притом, что нужно обращать внимание и на качество жизни: можно же прожить до 72 лет на одних таблетках. Но, к сожалению, у нас сегодня правительство рассуждает только с одной точки зрения: надо проводить реформы, потому что у нас не хватает средств, и не будет их хватать. Вот что, прежде всего, беспокоит правительство. С этой точки зрения они конечно, пытаются выбрать реформу двумя путями. Самый лёгкий вариант — поздний выход на пенсию, второй способ — сократить реально выплаты пенсий людям, чтобы это было незаметно, производя мини-индексацию отдельным категориям (работающим пенсионерам, например) или повысить минимальный стаж. Это разные наборы, которые, по сути своей, не меняют принципиального подхода. Я считаю, что наше государство не может считаться цивилизованным, если люди обречены к старости лет быть нищими. Поэтому, на мой взгляд, реальное снижение пенсий населению — это путь в никуда», — уверен представитель «Гражданской платформы».

Эрнст Берёзкин считает, что в данном случае Россия должна заниматься не снижением доходов пенсионеров, а выравниванием доходов между богатыми и бедными. «Я не коммунист, конечно. Это тенденция во всём мире, развитые страны с дикого капитализма перешли к тому, что там уже нет такого классового расслоения людей, доходы между разными слоями населения выравниваются».

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Потому экс-министра финансов удивляет то, что в России расписались в невозможности дифференцированно собирать подоходный налог из опасений, что люди уйдут в тень и не будут платить налоги: «Но это же маразм. Такой большой армии фискальных органов ни в одной стране нет, а зачем тогда мы их всех содержим? Чтобы потом говорить о том, что мы не можем ввести дифференцированную ставку подоходного налога потому, что люди не будут их платить? На самом деле, это всё от лукавого».

Напомним, о намерении федерального руководства России повысить минимальный стаж, не увеличивая возраст выхода на пенсию, писала газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, пенсию предлагается рассчитывать из соображений чем дольше человек работал, тем большую долю от его заработка составит пенсия вне зависимости от возраста. В Минтруде РФ эту информацию уже назвали неверной. Там отрицают, что правительство рассматривает идею повышения минимального трудового стажа при формировании пенсионных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал информацию об увеличении трудового стажа способом прощупать общественное мнение о такой инициативе.

«Надо оставить в покое пенсионный возраст и ни в коем случае его не повышать, а наоборот подумать о снижении. Что касается стажа — ситуацию необходимо проанализировать и принять меры, чтобы люди, достигнув пенсионного возраста, могли себе позволить выйти на пенсию», — уверен депутат.