Запрет применения прямоточных систем охлаждения избыточно жесток: эксперты

Москва, , 12:17 — REGNUM В настоящее время пункт 4 статьи 60 Водного кодекса РФ не допускает проектирования прямоточных систем технического водоснабжения. Данное ограничение противоречит основным положениям природоохранного законодательства в части применения к ТЭС и АЭС, поскольку почти ¾ энергоблоков АЭС во всем мире применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем. Сегодня прямоточные схемы для охлаждения предприятий энергетики признаны в числе наилучших доступных технологий в России и в Европе, а также широко представлены во всем мире.

«Особенность прямоточных систем технического водоснабжения, в отличие от оборотных, заключается в однократном использовании воды и возвращении забранной воды в объеме более 99% от забора, — отметил депутат Государственной думы РФ, член комитета по энергетике Геннадий Скляр. — При этом в случае с ТЭС и АЭС вода, используемая для отвода избыточного тепла от тепломеханического оборудования, не имеет контакта с вредными химическими веществами и возвращается в водоем с характеристиками, соответствующими всем экологическим и санитарным нормам. Установленная электрическая мощность таких станций составляет примерно 30% всей мощности ЕЭС Российской Федерации, при этом они используют около 90% свежей воды, потребляемой электроэнергетическим сектором. Очевидно, что действие п. 1 постановления правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1509 в первоначальной редакции приведет к снижению конкурентоспособности таких станций и потребует дорогостоящей реконструкции с целью уменьшения объема водопользования — затраты на модернизацию по отрасли могут составить порядка 112 млрд руб.

Как известно, научно-обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого развития и благоприятной окружающей среды — основополагающий принцип природоохранного законодательства.

В этой связи запрет на использование прямоточных систем охлаждения, равно как и применение прогрессивной шкалы для ставки платы за водопользование при использовании прямоточных систем технического водоснабжения ТЭС и АЭС, представляется избыточно жестким. Предложенные изменения об отмене запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для ТЭС и АЭС в Водный кодекс РФ и об изменении ставки платы за водопользование для ТЭС и АЭС путем применения понижающего коэффициента в соответствующее постановление правительства РФ актуальны, соответствуют принципам природоохранного законодательства и выводам мирового сообщества, т.к. технологии прямоточных систем водоснабжения для охлаждения предприятий энергетики признаны как наилучшие доступные технологии в Европе и в России».

«Статья 42 Конституции РФ, которой декларируется право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, — одна из самых важных конституционных норм России, — уверен член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко. — Следуя этой логике, действующие нормативно-правовые акты предусматривают взимание платы с предприятий, пользующихся природными ресурсами, в том числе — водой, в порядке возмещения вреда, наносимого экономической деятельностью окружающей среде. Однако не все технологии наносят одинаковый вред, а, следовательно, плата должна быть разная.

В то же время при принятии отдельных законодательных актов в области водопользования не принимались во внимание реальные уровни негативного воздействия на окружающую среду различных технологий, применяемых в российской промышленности. Это уже сегодня приводит к необоснованным экономическим издержкам со стороны ТЭС и АЭС, использующих в своих технологических цепочках прямоточные системы технического водоснабжения.

Более того, с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509 над ТЭС и АЭС нависла угроза увеличения ставки водопользования в 4,65 раза к 2025 году по сравнению с выплатами за 2014 год. Технологически избежать переплаты возможно исключительно путем строительства дорогостоящих градирен. Но зачем заменять наилучшие доступные технологии и как это отразится на тарифах?

Для справки: свыше 74% энергоблоков АЭС в мире применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем водоснабжения. И это более чем обоснованно, т.к. вода возвращается в источник не только нормативно чистой, но и в объеме более 99%.

Безусловно, принятие проектов «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации, касающихся применения прямоточных систем технического водоснабжения тепловыми и атомными электрическими станциями» и «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509» — шаг верный, необходимый и своевременный».

«Совершенно естественно, что нормы и правила, в том числе и федерального уровня, имеют свой срок годности и с течением времени должны подвергаться изменениям в соответствии с современными запросами общества, — заявил президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер. — В июле 2017 года по инициативе Минэнерго России на сайте www.regulation.gov.ru опубликованы тексты проектов по изменению действующих нормативно-правовых актов:

проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509» об изменении ставки платы за водопользование для ТЭС и АЭС;

проект федерального закона от 3 июля 2006 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части применения прямоточных систем технического водоснабжения на объектах электроэнергетики» об отмене запрета на проектирование прямоточных систем водяного охлаждения для ТЭС и АЭС.

Сейчас чрезвычайно важно поддержать предлагаемые изменения, поскольку в противном случае рентабельность Кольской АЭС будет сведена к нулю к 2025 году. Атомная станция стоит в цепочке ключевых предприятий Мурманской области, и ее выпадение из существующей промышленной архитектуры региона приведет к необратимым негативным экономическим последствиям.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) уже обращался в федеральные органы исполнительной власти, в том числе в Минприроды РФ с предложениями по внесению изменений в действующее законодательство в области водопользования.

Я призываю поддержать на всех уровнях выбранный Минэнерго России подход к регулированию вопросов водопользования в целях производства электроэнергии и выражаю надежду на успешное решение проблемы избыточного фискального давления на энергетическую отрасль РФ».