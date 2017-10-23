Свыше 400 лотов: на торги выставили технику «Чувашавтодора»

Чебоксары, , 12:12 — REGNUM Конкурсное производство на некогда крупнейшем государственном дорожно-строительном предприятии ОАО «Чувашавтодор» планируется продлить ещё на шесть месяцев. Также на продажу выставлено более 400 лотов — в основном транспортные средства, здания и сооружения. Соответствующие объявления опубликовал конкурсный управляющий, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

По итогам заседания собрания кредиторов принято решение об обращении в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства в отношении «Чувашавтодора». Срок — шесть месяцев. Решение было принято единогласно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтодор» признали банкротом в апреле 2016 года. На тот момент конкурсный управляющий заявлял о почти 930 млн рублей задолженности и обращал внимание на «признаки преднамеренного банкротства».

Кроме того, сегодня, 23 октября, на торги выставлено 416 лотов на общую сумму 212 168 338,37 рублей. Это спецтехника, автомобили, микроавтобусы, металлообрабатывающее оборудование, здания и сооружения, земельные участки, а также производственное и промышленное оборудование. Напомним, в середине октябре на аукцион был выставлен крупный лот распродаваемого: в него включено около 1500 объектов — заводы, различные сооружения, автомобили, спецтехника, земельные участки. Общая стоимость составила в 444,5 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАО «Чувашавтодор» было одним из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона. Его история насчитывала 85 лет. За эти годы в собственности предприятия оказалось 48 земельных участков общей площадью 809 510 кв. метров, 14 филиалов, более 200 зданий и сооружений, восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, управление материально-технического снабжения и проектно-сметное бюро.

Напомним, банкротство предприятия сопровождалось судебными делами. Перед судом предстали пять человек во главе с бывшим директором, которому было назначено три года лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре 2017 года стало известно, что в рамках конкурсного производства продолжается работа «по привлечению виновных лиц должника к уголовной ответственности».

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