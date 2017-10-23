Бюджет Самарской области платит по долговым процентам около 5 млрд рублей

Самара, , 12:07 — REGNUM Бюджет Самарской области ежегодно тратит на обслуживание госдолга 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров, отметив «неблагоприятную структуру» заимствований, передает ИА REGNUM.

«За пять лет в два раза увеличилась долговая нагрузка. У нас структура этого долга очень неблагоприятная, поскольку абсолютное большинство займов у коммерческих банков под высокий процент», — подчеркнул Азаров.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев также неоднократно обращал внимание на госдолг, который при правлении бывшего губернатора Николая Меркушкина вырос с 35 млрд до 70 млрд рублей.

По данным Минфина, на 1 октября госдолг региона составил 60,3 млрд рублей, в том числе ссуды и кредиты из федерального бюджета — 20,8 млрд, коммерчески займы — 2,4 млрд, государственные ценные бумаги 37 млн. В июле госдолг оценивался на уровне 74,9 млрд, коммерческие кредиты — 11,3 млрд, бюджетные — 22,6 млрд, государственные ценные бумаги 40,9 млн.

Отметим, в августе самарское облправительство получило в кредит в «Сбербанке» в размере 11,4 млрд рублей в среднем под 8,7% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным самарского минфина, в 2014 — 2016 года объем государственного долга региона увеличился на 58% — с 39,6 млрд до 67,9 млрд рублей.

В законе об областном бюджете прописано, что в 2017 году на обслуживание госдолга планируется направить 5,4 млрд рублей, в 2018 году — 5,7 млрд, в 2018 году — 6,1 млрд.

Доходы областного бюджета на текущий год составят 179,4 млрд рублей, расходы — 187,4 млрд, профицит — 8,8 млрд.

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