Нефть: цены останутся в диапазоне $56—58

Москва, , 11:49 — REGNUM Цены на нефть находятся вблизи важного уровня сопротивления 59—60 долл. за барр. Для того, чтобы пройти эти значения, игрокам нужны веские аргументы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Владимир Чернобай, аналитик ГК TeleTrade.

По его словам, пока на повышение работают данные от компании Baker Hughes, согласно которым, количество активных буровых в США снижается третью неделю подряд. Также в пользу «быков» — статистика по добыче нефти в США, она, по последней информации минэнерго США, резко упала.

Однако, судя по динамике цены, она колеблется в диапазоне от 57 до 58 долл., этих аргументов недостаточно. Видимо, рынок ждет дополнительной информации по добыче и потреблению нефти, чтобы понять, насколько он сбалансирован в конце 2017 года.

Пока разговоры о дефиците нефти к концу четвертого квартала текущего года остаются только разговорами. Есть еще один сдерживающий цены элемент — это неопределенность по-поводу пролонгации соглашения ОПЕК плюс.

На данный момент еще нет консенсуса в рядах ОПЕК по вопросу сроков продления данной сделки. Можно предположить, что на предстоящей неделе неопределенность сохранится, и цены останутся в диапазоне от 56,50 до 58,50.