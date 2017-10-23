Выплата налогов может поддержать рубль

Москва, , 11:46 — REGNUM В конце прошедшей недели прервалась нисходящая коррекция цен на нефть. Цена сорта Brent после открытия в пятницу бирж США снова приблизилась к 2-летниму максимуму в $ 58 за баррель. К закрытию в пятницу, 20 октября, Московской бирже доллар прибавил 0,28% и стоил 58,13 рубля. Об этом корреспонденту сообщил ИА REGNUM Владимир Дядин, начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест».

На фоне дешевеющих валют развивающихся стран, которые поддерживались высокими процентными ставками и притоком капитала в операции carry-trade, рубль не стал исключением. Причиной тому пришедшая информация о достижении прогресса в вопросе масштабных налоговых реформ, о которых заявлял во время своей предвыборной компании Дональд Трамп.

На предстоящей торговой неделе дальнейшее ослабление рубля, мало вероятно. Поддержку российской валюте может оказать не только дорогая нефть, но и необходимость 25 октября сырьевым экспортёрам выплатить НДПИ, в сумме 350 млрд. рублей.

Основной целью по валютной паре USD/RUB может выступить уровень в 57,20 рублей за доллар США.