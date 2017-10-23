Прогноз роста экономики России на 3,7% в год назвали слишком оптимистичным

Якутск, , 11:53 — REGNUM Достичь с 2017 по 2035 год роста экономики в 3,7% ежегодно России вряд ли удастся. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов. Прогноз РАН, где озвучиваются такие показатели, он назвал слишком оптимистичным.

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«Прогноз экспертов РАН, не учитывает возможных кризисных явлений в мировой политике и экономике, тем более, в столь долгосрочной перспективе — до 2035 года. Завышенным выглядит прогноз РАН и на ближайшие 3 года — 3,3%», — пояснил эксперт.

Более реалистичным он назвал прогноз ситуации от Минэкономразвития РФ.

Юрий Данилов также обратил внимание на то, что экономике России необходима перестройка для перехода на новый уровень технологического развития. «Решающим будет 2018-й год после выборов президента России, так как тогда будет ясно, в каком направлении пойдёт развитие страны», — подчеркнул также кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Российской академии наук (РАН) прописали экономике России рост выше среднемировых показателей, а именно — 3,3% в год в 2018—2020 годах. Пик роста ВВП эксперты РАН ждут в 2021—2025 годах: на 4,9% в год. По прогнозу Минэкономразвития, исходя из которого составлялся бюджет РФ, экономика России в 2018 году вырастет на 2,1%, в 2019 и 2020 годах — 2,2% и 2,3% соответственно.