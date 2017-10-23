Срыв сроков и недофинансирование: псковским недостроям придали ускорение

Псков, , 11:34 — REGNUM На совещании в правительстве РФ 21 октября Псковская область была названа среди регионов, где сроки строительства новых школ находятся под угрозой срыва. В регионе есть и другие проблемные объекты, сроки ввода которых неоднократно переносились. В выходные, 22−23 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников ознакомился с ходом работ на крупных стройках региона.

Перинатальный центр в Пскове

Перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы Министерства здравоохранения РФ по развитию родовспомогательной службы в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Объект должны были сдать в эксплуатацию ещё этим летом, но и к концу октября центр ещё не готов к вводу: отделочные работы только начались. По словам представителя субподрядной организации Дмитрия Очнева, ключевая причина отставаний от графика — неритмичное финансирование. Ещё одна причина задержки — отсутствие проектной документации, которую должен предоставлять проектировщик — ЗАО «Гипроздрав» — на каждом этапе строительных работ.

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«Сегодня я вижу невыполнение поручения президента и игнорирование проблемы со стороны контрольных органов. О ней известно давно, подрядчик регулярно обращается с письмами, документами. Но никакого реагирования нет. Будем исправлять, потому что дальнейшая задержка строительства перинатального центра в Пскове недопустима», — заявил Михаил Ведерников.

Ситуацию по строительству перинатального центра врио главы региона взял под особый контроль.

Школа в Великих Луках

В соответствии с контрактом работы на стройплощадке нового корпуса школы № 6 на проспекте Гагарина в Великих Луках должны быть завершены 27 декабря. По словам вице-губернатора Александра Кузнецова, одной из причин отставания стала необходимость доработки типового проекта с учетом особенностей места строительства. Кроме того, на объекте не хватает рабочей силы — сейчас идут переговоры с белорусскими партнёрами, чтобы привлечь на объект дополнительно 20−30 каменщиков. Сейчас на стройке работают 106 человек: 58 каменщиков, монтажники, бетонщики, плотники, механизаторы и разнорабочие. Окончено устройство фундамента, стен и перекрытий технического подполья. Уже через две недели строители намерены приступить к монтажу коммуникаций на первом этаже здания, до середины ноября — полностью закончить первый этаж, а к 1 декабря закрыть тепловой контур здания. Врио губернатора Михаил Ведерников обратил внимание своих заместителей на необходимость заранее просчитывать все риски и призвал в ручном режиме решать возникающие трудности, указав что они несут персональную ответственность за строящиеся объекты.

Новый 3-этажный корпус школы рассчитан на 825 учащихся. Здание возводится на месте снесённого аварийного корпуса.

Центр подготовки велосипедистов и ФОК

Строительство центра по подготовке велосипедистов в Великих Луках должно завершиться в декабре. Работы финансируются из средств федерального и областного бюджетов. Генеральный подрядчик — ООО «РемСтройСервис СПб» — в ходе визита на стройплощадку Михаила Ведерникова заявил, что отставание от графика составляет всего 10 дней, но врио главы региона назвал это «сказками». По его мнению, ситуация доведена до критической: подрядчик не справляется со своими обязательствами и идут срывы сроков. Ведерников подчеркнул, что впредь нужно более внимательно подходить к выбору подрядчиков, контролировать их на всех этапах работ, а также теснее взаимодействовать с правоохранительными структурами, чтобы в случае необходимости привлекать недобросовестных подрядчиков к ответственности.

Вместе с тем, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и ледовым полем в Великих Луках идёт согласно графику. Объект возводится в рамках программы «Газпром детям». Заказчик строительства — ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчик — ООО «ТехГазМонтаж». Стоимость работ составляет более 737 млн рублей. В комплекс будет входить ледовая арена и два бассейна (оздоровительный и для обучения плаванью), тренажерный зал, зал аэробики, тренерские и помещения для заточки коньков, раздевалки. Представитель подрядчика заверил врио главы региона, что до 20 ноября все монолитные железобетонные конструкции будут готовы. В марте 2018 года планируется открыть для посетителей ледовую площадку, а полностью объект будет готов к августу следующего года.

Путепровод в Великих Луках

Строительные работы на автодорожном путепроводе через железнодорожный переезд в Великих Луках перешли «экватор». Представитель подрядной организации «Балтийский берег» заявил, что на стройке занято 256 человек, процесс идёт в круглосуточном режиме, все необходимые для проведения работ материалы поступают вовремя, но есть проблема с недофинансированием: для завершения строительства первого пускового комплекса в срок нужно ещё около 300 млн рублей.

Тем не менее, рабочее движение по путепроводу планируют открыть уже в декабре 2017 года, а полностью построить объект — к осени 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, путепровод призван решить главную транспортную проблему Великих Лук: соединить две части города, разделенные железной дорогой. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основное финансирование строительства ведётся из федерального бюджета.

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