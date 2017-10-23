Италия: на две рабочих вакансии медсестры 8000 заявлений

Реджия-Эмилия, Италия, , 11:23 — REGNUM В районном медицинском центре города Реджия-Эмилия на 2 открытые вакансии медсестры поступило 7 828 заявок со всей Италии. Положение о государственном конкурсе было опубликовано в июне 2017 года, в пятницу 20 октября конкурсантов собрали за городом в спортивном центре (единственном, где смогли уместить всех кандидатов) для прохождение первых двух отборочных туров — письменного и технического теста. После тем, кто прошел во второй тур, предстоит сдать устный экзамен и собеседование.

Несмотря на такую большую конкуренцию, государственный конкурс послужит, прежде всего, для разработки новых списков претендентов, согласно набранным баллам, поскольку предыдущие списки были исчерпаны в 2016 году.

Пока что «дыры» в кадровом составе медсестер и медбратьев в больницах города Реджия-Эмилия, которые образовались из-за большего количества сотрудников, ушедших на пенсию, компенсировались краткосрочными контрактами. Таким образом, это означает, что в дополнении к первым двум кандидатам, которые выиграют конкурс, следующих сто человек по списку могут взять на работу уже в следующем году в больницы провинции, отделения скорой помощи или в поликлиники.

На должности в государственных учреждениях Италии по-прежнему очень высокий конкурс. Однако согласно данным итальянского национального института статистики в сентябре 2017 года уровень безработицы в стране понизился до рекордного уровня 2012 года — 11,2% Понизился также уровень безработицы среди молодежи, который составил 34,2% по сравнению с 35,5% в 2016 году.