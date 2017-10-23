Минск, , 11:17 — REGNUM Около 700 фур образовали затор на белорусско-литовской границе, сообщает Государственный пограничный комитет республики.

Очереди на границе Белоруссии и Литвы начала образовываться в минувшие выходные. Самым загруженным стало литовское направление.

По состоянию на 10:00 мск 23 октября, на границе с Литвой стоят почти 700 фур. Из них 90 — на ПП «Котловка», 260 — «Каменный Лог», 140 — «Бенякони» и 184 — «Привалка».

Грузовики образовали затор и на белорусско-латвийской границе. В «Григоровщине» пробка из 60 фур, в «Урбанах» — из 70.

Отмечается, что на польском направлении таких проблем не наблюдается. Однако в ПП «Брест» появились сложности у водителей легковых авто — там скопилось 150 машин.

Напомним, в начале октября подобная проблема уже наблюдалась на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей. На литовских пунктах пропуска образовался затор из 950 фур. Около 350 грузовиков скопились на латвийской границе и порядка 130 — на польской.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии предупреждал, что 7 и 8 октября таможенная служба Литвы проводила работы по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

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