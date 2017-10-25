Кому указ президента не указ: экономика Белоруссии на пути либерализации?

Минск, , 01:38 — REGNUM Идея о либерализации белорусской экономики сталкивается с грубой реальностью тем чаще, чем быстрее стол президента Лукашенко заполняется новыми указами. О событиях на пути либерализации, которым белорусским властям так и не удается направить экономику своей страны, пишет корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Одновременно с произошедшей 16 октября в г. Полоцке забастовкой предпринимателей, вызванной протестом против массовых проверок налоговой полиции и ОБЭП, Лукашенко подписал указ «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности». Указ предполагает минимизацию вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства. Зафиксировано, что контролеры должны заниматься преимущественно профилактикой, а вместо проверок проводить технические мероприятия. Причем если выявленные нарушения будут устранены, то меры ответственности по результатам таких поверок применяться не будут. Официальные СМИ настолько позитивно подали эту новость, что эффект был достигнут обратный — создалось впечатление, что в перемены к лучшему верят только в провластной прессе.

При этом есть и другое мнение — указ еще не означает, что чиновники не найдут новых поводов для проверок. Исполнение всякого распоряжения может идти как по накатанной дорожке только в том случае, если есть четко отлаженный механизм, как раз отсутствующий в данном случае.

Помимо названного указа, были внесены коррективы в решение «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц», утвердившие ставки единого налога для физлиц, имеющих право заниматься бизнесом без регистрации ИП. К таким видам деятельности относится, например, реализация хлебобулочных изделий, парикмахерские услуги, починка часов, обуви и мебели, сдача в аренду помещений и многое другое. Опять же, есть мнение, что данная мера больше выгодна бюджету, чем предпринимателям; ведь если брать для примера ту же продажу хлеба, то прежде, чем ей заниматься, физлицо должно оплатить единый налог в размере 2 059 белорусских рублей (около 60 509 российских рублей). Если же видом деятельности выбрана сдача в аренду жилых помещений, то такой налог составит 11 659 белорусских рублей (342 631 российских) за каждое помещение. А если в квартире более двух комнат, то 14 559 белорусских рубля (427 855 российских).

Станет ли белорусским частным предпринимателям действительно легче жить, читайте в статье: Либерализация экономики Белоруссии — против экономики Белоруссии

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