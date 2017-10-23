Инвестфорум в Оренбуржье даст новые возможности для развития малого бизнеса

Оренбург, , 11:09 — REGNUM В Оренбургской области 2−3 ноября пройдёт Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». В рамках этой площадки у малого и среднего бизнеса появятся новые возможности для развития и налаживания связей с крупными компаниями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минэкономразвития региона.

Планируется, что в форуме примут участие эксперты АО «Корпорация «МСП» во главе с генеральным директором Александром Браверманом. Эксперты федеральной корпорации изучат инвестиционный потенциал предприятий Оренбургской области и приграничных регионов. Будут рассмотрены вопросы обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков, инструменты финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Кроме того, субъектам МСП представится уникальная возможность получить финансовую поддержку АО «Корпорации «МСП» и АО «Банка МСП». Мерам поддержки, реализуемым федеральной корпорацией с использованием возможностей портала бизнес-навигатора МСП будет уделено особое внимание.

Добавим, что в работе Международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» примут участие представители государственных органов России, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран Евразийского экономического союза, влиятельные международные и российские бизнесмены, эксперты, представители авторитетных деловых организаций.

Важным направлением работы форума станет поиск принципиально новых подходов и инструментов для решения задач социально-экономического развития, обсуждение лучших мировых бизнес-практик в контексте евразийской интеграции, обмен опытом.

Дискуссии форума будут строиться вокруг поиска ответов на современные вызовы, они затрагивают широкий спектр тем: развитие цифровой экономики, международная кооперация, глобальные экологические вызовы, социальные инвестиции, туризм, женское предпринимательство, формирование необходимых кадров для экономики, комфортная городская среда, развитие молодежного парламентаризма и другие.

Форум будет проводиться при поддержке Евразийской экономической комиссии. Он закрепил за собой статус эффективной международной площадки для дискуссий по вопросам социально-экономического развития, на которой обсуждаются актуальная повестка и современные вызовы, стоящие перед мировой экономикой.

Форум «Оренбуржье — сердце Евразии» стал знаковым событием деловой жизни России и евразийского пространства. Так, в 2016 году в мероприятиях форума приняли участие свыше 3 тысяч делегатов из шести стран и 17 субъектов Российской Федерации. В программу входило 31 конгрессное мероприятие, в работе выставки приняли участие 88 экспонентов из 12 стран.