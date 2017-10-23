Уровень безработицы в Китае достиг исторического минимума

Пекин, , 10:45 — REGNUM Министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Инь Вэймин отчитался о проделанной работе в рамках кампании по борьбе с безработицей в стране. По данным китайского министра, в конце сентября уровень безработицы в городах КНР достиг исторического минимума, остановившись на отметке 3,95%.

По данным Национального статистического бюро КНР, уровень безработицы в 31 крупнейшем городе Китая составил 4,83%, что является самым низким показателем с лета 2012 года, пишет «Сина синьвэнь».

В своем заявлении Инь Вэймин подчеркнул, что власти страны внимательно следят за уровнем безработицы на фоне сокращения производственных мощностей страны в ряде промышленных секторов, в частности сталелитейной промышленности и добыче угля.

«КПК придает большое значение занятости населения, а также устойчивому экономическому росту, реформам и финансовой поддержке населения. Власти страны продолжат поощрять предпринимателей, создающих новые рабочие места, а также защищать права трудящихся», — добавил Инь Вэймин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр КНР Ли Кэцян в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что китайское правительство не допустит появления массовой безработицы.

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