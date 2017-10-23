Рынок недвижимости в Китае продолжает стабилизироваться

Пекин, , 10:31 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, по итогам завершившегося сентября темпы роста цен на недвижимость в 70 крупнейших городах Китая продолжают замедляться.

В заявлении главного статистического органа страны отмечается, что замедление темпов роста цен на недвижимость связано с введением дополнительных ограничительных мер со стороны китайских властей, пишет «Чжунго жибао».

По итогам сентября в 15 из 70 городов цены на недвижимость уменьшились по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, еще в 15 городах стоимость недвижимости не изменилась. В оставшихся 40 населенных пунктах стоимость жилья незначительно подорожала.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, муниципалитет китайского города Ханчжоу принял новые поправки в закон, регламентирующий сделки с недвижимым имуществом. В частности, власти города ввели запрет на приобретение второго и последующего жилья лицам, расторгнувшим брак. Данная мера направлена на сдерживание темпов роста цен на недвижимость.

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