Роснедра: «Газпром» не сможет обеспечить Камчатку газом

Петропавловск-Камчатский, , 10:20 — REGNUM Суммарная добыча газа на двух месторождениях на западном побережье Камчатки за год составила 400 млн кубометров в год вместо запланированных 750 млн кубометров, поэтому шансов на то, что «Газпром» сможет реализовать программу газификации региона очень малы, передает 23 октября «Коммерсант» со ссылкой на руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Киселева.

«Работая там, «Газпром» пытается решить проблему газоснабжения Камчатки, но шансы на то, что компания решит ее положительно, чрезвычайно малы», — сказал Киселев.

Он пояснил, что оба месторождения, которые пытается освоить «Газпром» в районе Западной Камчатки, — сложные и малоресурсные, и там нет «большого газа», который позволил бы закрыть потребности региона. По данным издания, информацию о плохом качестве геологической модели на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях подтвердили в «Газпроме» в сентябре, поэтому компании пришлось отказаться от строительства еще двух скважин.

Впрочем, полностью отказываться от геологоразведочных работ на Камчатке в «Газпроме» не стали. Трехлетний план компании предполагает бурение на Северо-Колпаковском и Кшукском участках, а также проведение разведки на Ноябрьском-1 и Ноябрьском-2.

В качестве альтернативы рассматривается возможность строительства СПГ-терминала, который также позволит обеспечить регион газом. По информации издания, строительство терминала мощностью до 20 млн тонн перегрузки в год планирует компания НОВАТЭК. Срок реализации проекта рассчитан до 2023 года, в результате чего компания сможет осуществлять транспортировку СПГ из ЯНАО по Северному морскому пути. Какой объем газа при этом будет приходиться на Камчатку, а какой на страны АТР, — не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что «Газпрому» будет дано поручение осуществлять доразведку газовых месторождений, потому что в компании «уделяют этому похоже, недостаточно внимания».

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