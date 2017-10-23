Развитие гостиниц станет одним из драйверов рынка мебели в 2017-2018 годах

Москва, , 09:57 — REGNUM В России наблюдается гостиничный бум в связи с Чемпионатом Мира по футболу 2018: растут инвестиции, как в строительство нового номерного фонда, так и в переоборудование уже имеющегося. До конца 2018 года в Москве в строй войдут 27 гостиниц, из них 11 отелей будут сданы в 2017 году. Согласно среднесрочным планам столичных властей, к началу 2020 года в Москве откроются 49 новых отелей общей емкостью 7,7 тыс. номеров.

Строительство и переоснащение гостиниц формирует серьезный спрос на гостиничную мебель. Первые признаки роста этого сегмента рынка были заметны уже в январе-марте 2017 года. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, объемы производства офисной мебели в первом квартале 2017 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,2%, а выпуск деревянной мебели для гостиных и спален увеличился почти на 30%.

Активное развитие сегмента гостиничных услуг в России в 2017—2018 годах во многом обусловлено предстоящим Чемпионатом мира по футболу. Согласно требованиям ФИФА, город, принимающий групповые матчи, должен обладать минимум 7760 номерами категории 2−5 звезд. Москва и Санкт-Петербург, где пройдут финальная и полуфинальная встреча, обязаны предоставить для болельщиков, спортсменов и организаторов минимум 29 780 и 14 410 мест в гостиницах соответственно.

Гостиничный рынок Петербурга к проведению Чемпионата мира по футболу готов: номерная емкость в городе растет стабильно на 3−4% в год и по итогам 2016 года составила 26 792 номера категорий 2−5 звезд. Владельцы петербургских отелей в основном инвестируют в их переоборудование.

Помимо взрывного роста спроса на гостиничные услуги по время мировых футбольных первенств отельеры также рассчитывают на перманентное увеличение туристического потока. Их ожидания оправданы статистикой. По данным Пограничной службы, в первом полугодии 2017 в Россию было совершено 1 млн 424,8 тыс. туристических поездок, что на 18% больше, чем в январе-июне 2016 года; растет внутренний туризм.

Сами производители мебели рассчитывают на контракты по оснащению гостиниц, но отмечают и ряд особенностей такого сотрудничества.

«Отельерам нужны поставки в сжатые сроки всей мебели — кухонь, шкафов, кроватей, тумбочек, столов и стульев, прихожих. Удовлетворить такие запросы можно, только если компания может производить весь ассортимент мебели сама, — рассказывает Александр Шестаков, генеральный директор «Первой мебельной фабрики», президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. — Кроме того, поставщик должен быть готов к индивидуальной работе над каждым номером даже в контексте общего договора на оснащение нескольких десятков типовых номеров. Это связано с тем, что на практике размеры одинаковых по проекту помещений зачастую отличаются, пусть даже на несколько сантиметров. Но если мы говорим о качественном исполнении контракта с нашей стороны, то эти сантиметры означают, что для каждого номера мы изготавливаем уникальный комплект мебели.»

Под жесткие требования подходят не все производители мебели: небольшие или узкопрофильные предприятия эти условия выполнить зачастую не готовы. Наилучшие перспективы сотрудничества по поставкам гостиничной мебели — у крупных компаний, уже имеющих опыт оснащения отелей к знаковым мероприятиям, считает Александр Шестаков. Он отмечает, что мощности и технологии «Первой мебельной» позволяют решать задачи обустройства гостиниц от 3 до 5 звезд. Так, в 2016 году компания успешно реализовала проект меблировки всего номерного фонда отеля Hilton Expoforum St. Petersburg категории 5 звезд, в 2013 году оснастила мебелью несколько «олимпийских» гостиниц в Сочи, в том числе четырехзвездочный комплекс «Дагомыс».

К настоящему времени в активе «Первой мебельной» — подписанный контракт на переоборудование петербургских отелей сети ParkInn, ведутся переговоры по заключению аналогичного соглашения с сетью Mariott. По оценкам Александра Шестакова, емкость российского рынка гостиничной мебели составляет 4−6 млрд рублей в год, из них до 1 млрд рублей приходится на долю Петербурга.

Средняя стоимость меблировки одного номера — от 200 до 500 тыс. рублей в зависимости от класса гостиницы и размера номера, говорит Александр Шестаков. При этом выбор ценового диапазона решения и поставщика целиком и полностью зависит от проекта гостиницы и ее владельца. Инвесторы, которые рассчитывают на длительные сроки окупаемости проектов, в среднем от 7 до 9 лет, обычно выбирают качественные, с длительными сроками гарантии и, соответственно, более дорогие комплекты. Владельцы же недорогого номерного фонда, как правило, предпочитают дешевые мебельные решения и меняют их в среднем раз в год, после окончания пика туристического сезона.

«Мы делаем надежные качественные решения, о чем говорит срок заводской гарантии, которую предоставляет «Первая мебельная» — 5 лет. Их, например, можно увидеть в Эрмитаже, помещениях Петербургского экономического форума, финансово-кредитных учреждениях города и офисах крупных промышленных компаний» — рассказывает Александр Шестаков.

Первая мебельная фабрика является поставщиком мебели для бизнеса и государственных структур. В числе реализованных проектов поставка мебели для Новой сцены Мариинского театра, комплексное оснащение объектов Олимпиады-2014 в Сочи, поставка мебели к саммитам ШОС, БРИКС и G20. Продукцией Первой мебельной фабрики оснащены Полномочное представительство Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Конституционный суд РФ в Санкт-Петербурге, Государственная Дума РФ; Константиновский дворец в Стрельне, Управление охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России, Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, МЧС России и многие другие государственные структуры. Среди корпоративных клиентов — Ленэнерго, Сбербанк России, Газпромбанк, ТРК «Петербург», сетевые отели «Four Seasons», «ParkInn», «Ibis» и многие другие.