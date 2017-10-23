Зауралье: чему научило аграриев перепроизводство зерна?

Курган, , 09:29 — REGNUM В Курганской области, как и планировалось, собран рекордный урожай зерновых за последние шесть лет. С площади 1104 тыс. га намолочено 2235 тыс. тонн зерна, что на 274 тыс. тонн больше чем в 2016 году. Урожайность зерновых составила 20,2 центнеров зерна с гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Зауралья.

Однако сельхозпроизводители не рады перепроизводству зерновых. Оно уже повлекло коллапс сбыта на рынке и падение цен. Также проблемой стало отсутствие свободных мест на элеваторах, проблемы с транспортировкой, отсутствие надежды на госпомощь и ранние интервенции, о чем ранее сообщало ИА REGNUM.

Ранее Ura.ru заявляло якобы о готовящемся «хлебном бунте» в Зауралье. Однако курганские крестьяне, сетуя на проблему, на кардинальные меры не пошли. И совместно с региональным департаментом АПК сделали из сложившейся ситуации выводы: хороший урожай можно получить, и нарастили, а хранение и сбыт не наладили.

Высокий урожай 2017 года поставил новые задачи перед зауральскими аграриями на будущее. Главная, на государство надейся, а сам не плошай — необходимо строить элеваторы, закупить новые вагоны для железнодорожной перевозки зерновых, заняться глубокой переработкой урожая на собственной территории, наладить сбыт с соседями, с той же Челябинской областью.

«Небольшим крестьянско-фермерским хозяйствам необходимо заниматься первичной переработкой зерна и развивать скотоводство. Сам рынок подсказывает, что одно растениеводство не всегда оправдано, разные года бывают. А скотоводство, когда есть свои корма, всегда будет рентабельно», — отметил губернатор Курганской области Алексей Кокорин в прямом эфире программы «Наше время» на «России-1» 21 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Бремя рекордного урожая: как преодолеть кризис перепроизводства зерновых