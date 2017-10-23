Хабаровскому краю в бюджете на 2018 год не хватает 9,5 млрд рублей

Хабаровск, , 10:34 — REGNUM Бюджет Хабаровского края на 2018 год может быть принят с дефицитом в 9,5 млрд рублей. Депутаты Законодательной думы обсудили проект главного финансового документа в первом чтении. В ходе подготовки законопроекта поступило 30 поправок от главы региона Вячеслава Шпорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Доходы бюджета региона, согласно прогнозу краевого минфина, составят 81,2 млрд рублей. Дополнительные деньги в казну ожидают за счет того, что с января 2018 года акцизы на бензин и дизтопливо будут проиндексированы на 4%.

Заработает бюджет и на повышении ставок по налогу на имущество организаций — собственников железнодорожных путей, магистральных трубопроводов и линий электропередач. Правда, как это повышение отразится на конечном потребителе — покупателе железнодорожных билетов, грузоотправителях, покупателей электричества и прочего — не сообщается.

Отменят в Хабаровском крае и некоторые налоговые льготы, за счет чего минфин планирует привлечь в казну еще 600 млн рублей дополнительно.

Потратить Хабаровский край в 2018 году планирует 90,7 млрд рублей.

Львиную долю региональных денег потратят на социальные программы. Например, на социальную поддержку уйдет 10,5 млрд рублей, на совершенствование медицинской помощи — 11,6 млрд, на повышение доступности и качества образования — 10,7 млрд рублей.

В 2017 году, согласно данным регионального минфина на декабрь 2016 года, общий объем доходов краевого бюджета составил 70,8 млрд рублей. В октябре 2017 года, уточняя поправки к бюджету уходящего года, отмечено, что расходы бюджета вырастут на 3,9 млрд рублей. Дефицит также увеличится на 682,3 млн рублей. Прогноз дефицита бюджета-2017 в декабре 2016 года составлял 10,4 млрд рублей. При обсуждении бюджета на трехлетний период в конце 2016 года краевые власти планировали снизить дефицит казны в 2018 году до 6,5 млрд рублей, но, как видим, сократился он незначительно — 9,5 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, исполнения майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам Якутия вполне возможно сможет добиться лишь с помощью сокращения этих самых бюджетников. Например, руководство Северо-Восточного федерального университета ранее планировало сократить сразу 354 преподавателя из 1601 и 900 сотрудников вспомогательного сектора. А тем, кто останется зарплаты и будут повышать.

Сахалинская область всерьёз обеспокоена инициативой федерального Минфина перераспределить доходы регионального бюджета от нефтегазовых проектов в пользу федерального центра. Сегодня регион получает от этих проектов 75% доходов, федерация — 25. Минфин намерен поменять порядок — наоборот. Инициатива вызвала возмущение общественности в единственном островном регионе России. Больше всего людей возмутило то, что о решение федеральных властей они узнали из СМИ и — после выборов в региональный парламент.

«Если бы Минфин РФ озвучил эту инициативу до выборов, моральной проблемы не было бы — мы, оппозиция, критиковали бы, региональные власти отстаивали. Но сахалинцев просто поставили перед фактом», — сказала депутат Облдумы Сахалина от КПРФ Светлана Иванова.

Объём кредитов Хабаровского края, по данным Минфина на 1 сентября 2017 года, составляет 34,9 млрд рублей. Из них 17,7 млрд — бюджетные кредиты региона, остальные — долги коммерческим банкам. По объемы долгов субъект занимает второе место на Дальнем Востоке после Якутии, которая набрала кредитов на 51,6 млрд рублей.

Довольно значительный кредитный портфель накопили и муниципалитеты Хабаровского края — по объёму местных долгов регион занимает 2-е место в ДФО после Приморского края. Общий долг муниципалитетов Хабаровского края составляет 3,2 млрд рублей.