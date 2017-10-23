Нефть: покупатели контролируют ситуацию на рынке

Москва, , 08:57 — REGNUM В пятницу, 20 октября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,90%, до $57,75 за баррель, WTI — на 0,64%, до $51,51 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $53,79 за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

В последний день недели торги по нефти закрылись в небольшом плюсе. В первой половине дня Brentдешевел до $56,58 (1,6%), во второй — завершил торги на уровне $57,83. Положительное влияние на рынок оказал еженедельный отчет Baker Hughes. Согласно последним данным, за неделю до 20 октября в США число нефтяных буровых установок сократилось на 7 ед., до 736 штук, газовых — на 8 ед. до 177 штук.

С 9 октября текучего года нефть Brentнаходится в локальном бычьем тренде. После отскока от уровня $56,58 сохраняется тенденция к росту до $59,40. По циклическому анализу рост к указанному уровню должен начаться во вторник на азиатской сессии от уровня $57,35.