На этой неделе рубль начнет «получать поддержку»

Москва, , 08:55 — REGNUM В пятницу, 20 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 21 коп. (+0,37%), до 57,48 руб., курс евро снизился на 18 коп. (+0,27%), до 67,74 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-3,33%), евро/рубль — 154,0 млн евро (-20,37%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Торги на Мосбирже по курсу рубля открылись ростом. В плюсе он находился недолго, так как после открытия торговой сессии нефть сорта Brentподешевела на 1,65%, до $56,58. Курс доллара после падения до 57,26 руб. резко повысился до 57,64 руб.

Рубль находился под давлением до закрытия торгов, так как в пятницу американский доллар укрепился ко всем основным валютам. Он получил порцию позитива после утверждения проекта бюджета на 2018 год Сенатом США.

Укрепление доллара против российской валюты нивелировал рост нефтяных котировок на 2% во второй половине дня. В связи с этим пара доллар/рубль провела большую часть времени в боковом тренде между уровней 57,40 — 57,65 руб.

Курс евро/рубль закрылся снижением на фоне общего ослабления единой валюты на форекс. Евро продавали по всему рынку из-за неопределённости с независимостью Каталонии и общего укрепления доллара США.

В понедельник, 23 октября, цена на нефть торгуется на уровне закрытия в пятницу. У рубля не будет никакого преимущества на открытии. Доллар на торгах в Азии демонстрирует смешанную динамику по отношению к основным валютам. Новостной фон скудный, поэтому в центре внимания трейдеров будут новости из Испании и динамика нефтяных котировок.

Что касается рублёвых пар, то они сохраняют боковое движение на текущих уровнях. Рубль на этой неделе начнет получать поддержку от налогового периода. Пик налоговых платежей на 25 октября. Если нефтетрейдеры не смогут сегодня или во вторник вернуть цену на Brentк $59,40, то курс рубля сместится на юг (ослабление к иностранным валютам).