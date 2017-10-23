Новая рабочая неделя началась с очередного ослабления китайского юаня

Пекин, , 08:49 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному ЦБ КНР, по состоянию на 23 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6205 юаня за доллар. Таким образом, очередная рабочая неделя началась с ослабления китайской валюты, которая на этот раз подешевела на 113 базисных пунктов.

В заявлении главного финансового регулятора КНР подчеркивается, что изменения паритетного курса находятся в пределах допустимых 2%, благодаря чему колебания курса не оказывают влияние на темпы восстановления национальной экономики, пишет «Чжунго жибао».

Международные эксперты полагают, что Пекин может умышленно деноминировать собственную валюту с целью стимулирования экспорта. Власти КНР отвергают подобные обвинения, отмечая, что причиной скачка курса стала финансовая активность третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 20 октября 2017 года центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6092 юаня за доллар.

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