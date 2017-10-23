Свыше 100 чиновников наказали: Счётная палата Татарии поработала

Казань, , 06:09 — REGNUM Счётная палата Татарии за девять месяцев 2017 года обязала власти устранить нарушения на сумму более 1,19 млрд рублей — 97,5% от выявленных по результатам проверок. Среди них в том числе — недостатки и нарушения при использовании средств бюджетов, использование государственной и муниципальной собственности с нарушениями, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт.

По всем выявленным нарушениям в адрес глав районов, руководителей ведомств и министерств за январь-сентябрь 2017 года было внесено 13 представлений и направлено 44 информационных письма. Кроме того, материалы отправлены в прокуратуру республики. На момент подготовки отчёта к ответственности по результатам рассмотрения было привлечено одно юрлицо и 43 должностных лица. Сумма штрафов, которые они должны выплатить, составляет 205,6 тыс. рублей. Ещё 59 должностных лиц по представлениям Счётной палаты РТ привлекли к дисциплинарной ответственности.

В процессе ежемесячного финансового контроля за работой муниципальных органов за январь-сентябрь 2017 года объём нарушений потянул на 2,433 млрд рублей. Восстановить из них удалось лишь 1,99 млрд рублей.

Для сравнения, общий объём доходов консолидированного бюджета в Татарии за девять месяцев 2017 года составил 199,8 млрд рублей. Из них 182,2 млрд рублей — налоговые и неналоговые доходы и 17,6 млрд рублей — безвозмездные поступления.

На совещании, прошедшем 20 октября, глава Татарии Рустам Минниханов вторично напомнил главам районов о недопустимости «роста необоснованных расходов бюджета». Он также отметил, что в шести районах снизилась собираемость земельного налога, а недоимки транспортного налога составили 1,2 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании в начале сентября 2017 года, где обсуждалось формирование бюджета на предстоящий год, Рустам Минниханов уже обращал внимание глав муниципальных образований на недопустимость необоснованных трат.

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