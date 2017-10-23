В РФ вместо пенсионного возраста могут повысить минимальный стаж

Москва, , 05:45 — REGNUM Российские власти скорее решатся на увеличение минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсии по старости, чем на повышение пенсионного возраста. Об этом 23 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника среди федеральных чиновников.

В настоящее время альтернатива повышению возраста выхода на пенсию обсуждается в администрации президента и правительстве, отметили они. Дело в том, что общество не одобрит резкого повышения пенсионного возраста, а постепенность такого шага нескоро отразится на бюджете.

По словам одного из чиновников, властям стоит сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда (ПФР). Повышение стажа станет для населения мотивацией и к более долгой трудовой деятельности, и к выходу из «серого» сектора.

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Правительство осознало политическую нецелесообразность повышения пенсионного возраста. Вместе с тем альтернативный вариант является откладыванием реформы на будущее, ведь возраст выхода на пенсию рано или поздно должен быть повышен, отметил другой собеседник.

Отмечается также, что в случае реформы пенсию нужно будет рассчитывать с учетом заработка человека за определенный период времени. Чем больше будет стаж, тем большую долю от заработка составит пенсия вне зависимости от возраста работника.

Напомним, в настоящее время мужчины в РФ вправе уйти на пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет. Для получения страховой пенсии работник должен обладать семилетним стажем уплаты взносов в пенсионную систему. Кроме того, на его счету должно быть как минимум 11,4 пенсионных балла. При этом к 2025 году минимальный стаж возрастет до 15 лет, а минимальное число баллов — до 30.

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