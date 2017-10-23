Бюджет по-татарски: по карманам жителей насобирали свыше 500 млн рублей

Казань, , 05:33 — REGNUM За последние четыре года с жителей Татарии в форме самообложения собрали почти 582 млн рублей. О том, участвовать или нет в 2018 году жителям в финансировании насущных нужд, они будут решать на референдумах 19 ноября, но уже сейчас в проекте республиканского бюджета участие граждан заложено. С 2018 по 2020 год на межбюджетные трансферты муниципалитетам планируется ежегодно выделять 1 млрд рублей: 4 рубля на каждый собранный с жителей рубль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов госвласти регионов, прошедшем в Кирове, поделился опытом Татарии в вопросе вовлечения граждан при решении вопросов местного значения. Он отметил, что в 2016 году 86% всех собранных с россиян средств приходились на республику. Он также добавил, что «растёт и динамика проведений референдумов, которые проходят c высокой активностью населения».

"Третье воскресенье ноября для проведения референдумов по самообложению выбрано не случайно. Их результаты затем будут учтены в бюджетах поселений и республиканском бюджете, а с нового финансового года можно уже приступать к работам, составлять проекты, которые реализуются в летнее время», — уточнил Мухаметшин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, целевое назначение средств самообложения практически не меняется из года в год. Среди них — содержание дорог и кладбищ, благоустройство территорий, освещение, водоснабжение и т. д. Сумма к сбору также варьируется в зависимости от поселения и в 2017 году составляет от 250 рублей до 1 тыс. рублей.

Принимать участие в референдуме о самообложении могут граждане от 18 лет. Решение, принятое на нём простым большинством голосов, становится обязательным для всех вне зависимости от участия и мнения. Данный подход, когда результатам референдума обязаны подчиняться и проголосовавшие «против» самообложения, ведёт к низкой собираемости средств. Последнее стало настолько весомой проблемой, что в апреле 2016 года кабинет министров Татарии разработал законопроект, предусматривающий административную ответственность за неисполнение решений, принятых на референдуме или сходе. Сумма штрафа за это нарушение предлагалась в районе 1−2,5 тыс. рублей, но документ так и не обрёл статуса закона.

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Напомним, несмотря на проблему с собираемостью, по сведениям Минфина РФ, в итогах за январь-июль 2017 года на Татарию пришлось 193 млн рублей из 208,7 млн рублей поступлений в местные бюджеты от самообложения граждан.

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