Почти 100 млн рублей: в Казани посчитали стоимость ликвидации банка «Спурт»

Казань, , 05:02 — REGNUM Признанный банкротом в конце сентября 2017 года банк «Спурт» из Казани потратит более 50,839 млн рублей на выплаты увольняемым работникам. Процедура конкурсного производства обойдётся в 99,48 млн рублей. Такой объём средств конкурсный управляющий израсходует до конца декабря 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт.

На административно-хозяйственные расходы планируется потратить чуть более 43 млн рублей. Дороже всего обойдётся бухгалтерия, программное обеспечение и оплата долгов по последнему — 14,59 млн рублей. Судебные издержки, связанные с ликвидацией банка и возвратом средств с должников, составят 11,57 млн рублей.

В одном из крупных судебных процессов АКБ «Спурт» уже участвует. Речь идёт о попытке войти в реестр кредиторов АО «КЗСК-Силикон», финансирование которого и стало одной из причин возникших у банка проблем. Последний пытается истребовать с АО свыше 485,027 млн рублей задолженности. Ходатайство Арбитражный суд РТ рассмотрит 23 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2017 года для «Спурта» была назначена временная администрация для недопущения банкротства. Но предпринимаемые меры не спасли ситуацию и уже 21 июля лицензия у банка была отозвана. К этому моменту размер обязательств организации превышал 12,55 млрд рублей при стоимости всего имущества около 8,33 млрд рублей. Конкурсное производство продлится один год, следующее судебное заседание назначено на 26 сентября 2018 года.

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По информации ЦБ РФ, проблемы у банка возникли в том числе по причине финансирования крупного проекта по созданию химического производства, принадлежащего подконтрольным акционеру АКБ предприятий. Их финансовое состояние позднее было оценено как критическое. В числе основных должников «Спурта» — АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) и его «дочернее» АО «КЗСК-Силикон». В отношении последнего на сегодня уже введена процедура наблюдения, а по АО «КЗСК» иск о банкротстве пока на стадии рассмотрения. Долги «КЗСК», предъявленные кредиторами в рамках судебного процесса, превышают 4 млрд рублей. Слушание дела откладывается в связи с попыткой завода войти в список стратегических предприятий страны.

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С АО «КЗСК» обанкроченный казанский банк связан через Совет директоров — четыре из семи участников являются руководящими лицами банка. Среди них и председатель правления Евгения Даутова. Ее доля в заводе лично и косвенно через принадлежащее ей юрлицо превышает 49,9%.

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