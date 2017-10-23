Из Чунцина в Нью-Йорк прямым рейсом — регионы КНР расширяют географию

Чунцин, Китай, , 02:27 — REGNUM Китайская авиакомпания Hainan Airlines открыла прямой воздушный рейс между городом центрального подчинения Чунцином на юго-западе Китая и американским Нью-Йорком, сообщает 21 октября агентство «Синьхуа».

Самолет Boeing 787 рейса HU415 взлетел в 22 часа по местному времени из Чунцинского международного аэропорта 20 октября, сообщило руководство аэропорта.

Планируется, что рейс будет вылетать из Китая по средам и пятницам и возвращаться по четвергам и субботам. Продолжительность полета составит порядка 15 часов.

Новый маршрут является первым прямым рейсом между юго-западом Китая и Нью-Йорком.

Чунцинский аэропорт в настоящее время уже имеет 67 международных рейсов, и в ближайшее время планируется запустить еще рейсы вы Мельбурн, Вьентьян, Ханой и Хошимин.

Аэропорт обслужил 36,6 млн пассажиров и 363 тыс. тонн грузов и почты за 2016 год, что на 10,6% и 13,1% больше, в сравнении с 2015 годом, сообщает руководство аэропорта.

Напомним, что Китай в рамках проекта развития «Нового шелкового пути», постоянно наращивает количество прямых рейсов как железнодорожных, так и авиационных между городами, странами и регионами мира.

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