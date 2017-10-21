Минфин США: Дефицит бюджета приблизился к зловещей цифре $666 млрд

Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Дефицит бюджета США по итогам 2017 финансового года составил почти $666 млрд, что эквивалентно 3,5% американского ВВП. Такие данные следуют из отчёта министерства финансов США.

Финансовый год в США завершается 30 сентября. По подсчётам экономистов американского Минфина на эту дату дефицит бюджета США составляет $666 млрд.

По сравнению с 2016 финансовым годом, дефицит бюджета вырос на 13,5% или на $80 млрд. При этом дефицит бюджета на $36 млрд ниже прогнозного дефицита бюджета на следующий год.

Напомним, дефицит бюджета в 2016 году составлял $585 млрд, а в 2015 году — $438 млрд.

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, в стране второй год подряд рост расходов опережает рост налоговых поступлений на фоне крайне незначительного экономического роста.

«Растущий дефицит показывает, что разумные ограничения расходов и проведение политики, направленной на стимулирование экономического роста, например, налоговая реформа, критически необходимы для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости», — считает Мнучин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп одним из своих предвыборных обещаний сделал налоговую реформу, которую он однако пока так и не смог провести.