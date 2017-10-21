Новый автоскандал? Еврокомиссия провела обыски в штаб-квартире BMW

Брюссель, , 00:34 — REGNUM Подозрения в картельном сговоре стали причиной обысков в офисах немецкой автомобильной компании BMW, со ссылкой на Европейскую комиссию сообщает Reuters.

«Проверка связана с опасениями комиссии о том, что несколько германских автопроизводителей могли нарушить антимонопольные правила ЕС, запрещающие картельные соглашения и ограничительную деловую практику», — говорится в заявлении ЕК.

Напомним, 20 октября ЕК предупредила, что проводит антимонопольное расследование в Германии. Названия «подозреваемого» не указывалось, компания о предстоящей проверке предупреждена не была.

О возможном картельном сговоре немецких автопроизводителей в июле 2017 года писал журнал Der Spiegel. Среди прочих компаний упоминался и BMW.

Немецкий журнал утверждал, что крупнейшие немецкие автопроизводители вступили в соглашение о стоимости запчастей для машин. Кстати, упоминалась договоренность по механизмам очистки выхлопных газов для дизелей.

Отметим, в 2015 год в центре скандала («дизельгейта») оказался немецкий автогигант Volkswagen. Компания признала грубые нарушения в комплектовании автомобилей системой очистки выхлопных газах на дизелях. Целью этих нарушений была экономия на очистке за счет манипуляций с программным обеспечением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свежий соцопрос Института демоскопии в Алленбахе (Германия) показал, что 56% водителей продолжают доверять качеству немецких автомобилей, а 12% — потеряли доверие после дизельгейта.

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