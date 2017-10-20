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Россия выделила на ремонт Большого адронного коллайдера 330 млн рублей

Экономика

Деньги выделены из резервного фонда правительства

Россия выделила на ремонт Большого адронного коллайдера 330 млн рублей
Antonio Saba
Большой андронный коллайер

Москва, 20 октября 2017, 21:17 — REGNUM  Российская Федерация выделила 330 млн рублей из резервного фонда правительства на модернизацию детекторов крупнейшей в мире экспериментальной установки — Большого адронного коллайдера. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба правительства России.

Сообщается, что проектом отдельного распоряжения правительства предусматривается выделение средств в размере 330 млн рублей из резервного фонда РФ для предоставления субсидии на проведение модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (CERN).

Уточняется, что Российская Федерация в соответствии с условиями проведения работ по модернизации коллайдера осуществляет свой вклад в виде денежного взноса, а часть — в материальном виде, поставляемом российскими организациями.

Также известно, что решение о проведении модернизации в 2013—2022 годах четырёх детекторов коллайдера было принято высшим управляющим органом экспериментов на коллайдере — Наблюдательным советом по ресурсам.

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