Россия выделила на ремонт Большого адронного коллайдера 330 млн рублей

Москва, , 21:17 — REGNUM Российская Федерация выделила 330 млн рублей из резервного фонда правительства на модернизацию детекторов крупнейшей в мире экспериментальной установки — Большого адронного коллайдера. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба правительства России.

Сообщается, что проектом отдельного распоряжения правительства предусматривается выделение средств в размере 330 млн рублей из резервного фонда РФ для предоставления субсидии на проведение модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (CERN).

Уточняется, что Российская Федерация в соответствии с условиями проведения работ по модернизации коллайдера осуществляет свой вклад в виде денежного взноса, а часть — в материальном виде, поставляемом российскими организациями.

Также известно, что решение о проведении модернизации в 2013—2022 годах четырёх детекторов коллайдера было принято высшим управляющим органом экспериментов на коллайдере — Наблюдательным советом по ресурсам.