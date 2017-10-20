Ространснадзор: От 6 до 10 авиакомпаний РФ находятся в зоне риска

Москва, , 19:14 — REGNUM Среди российских авиаперевозчиков есть ряд компаний, к которым у регулирующих авиацию органов есть ряд вопросов. Об этом сегодня, 20 октября, заявил журналистам руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктор Басаргин.

«Проверки по авиакомпаниям мы проводим регулярно, но называть те, которые являются нарушителями, я бы сейчас не стал», — осторожно сказал Басаргин.

При этом он подтвердил, что есть ряд авиаперевозчиков, которые находятся в зоне риска. Таких компаний, по словам Басаргина, от шести до 10 штук.

«На их деятельность мы смотрим напряженно», — отметил глава Ространснадзора.

Также Басаргин высказался по поводу ситуации с «ВИМ-Авиа». Он подчеркнул, что компанию проверяли несколько раз в одном только 2017 году. При этом проверки были как плановыми, так и внеплановыми. Однако как так произошло, что проверки не привели к упреждающим решениями по «ВИМ-Авиа», которая была вынуждена прекратить полеты в середине октября из-за фактического банкротства, Басаргин не уточнил.

В любом случае Басаргин сказал, что его ведомство намерено участвовать в проверках компаний с финансовыми трудностями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта Российской Федерации заявило, что разрабатывает несколько вариантов предотвращения банкротства авиаперевозчиков. Одним из таких методов может стать постоянный финансовый мониторинг авиакомпаний. Дело в том, что сейчас отчетность предоставляется только раз в год.