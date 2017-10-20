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95% проверенных костромских продавцов продуктов — нарушители закона

Экономика

Одно из наиболее частых нарушений — продажа продуктов с истекшим сроком годности

Кострома, 20 октября 2017, 19:05 — REGNUM  Из 58 организаций, продающих продукты в Костромской области, лишь у одной специалисты не обнаружили нарушений закона. Об этом сегодня, 20 октября, сообщила прокуратура Костромской области.

Сотрудники надзорного органа совместно с представителями Роспотребнадзора проверили «деятельности 58 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность».

По результатам проверки наиболее распространенными нарушениями стала продажа продуктов:

  • с истекшим сроком годности,
  • без документов, подтверждающих качество,
  • не имеющих маркировки либо ненадлежащим образом маркированных,
  • в отсутствие ветеринарных или товарно-сопроводительных документов.

Эти нарушения «выявлены прокурорами 19 районов области в деятельности 37 участников продовольственного рынка».

Еще 6 торговых организаций не смогли предоставить полной и достоверной информации о качестве и безопасности реализуемых пищевых продуктов.

Также сообщается, что продавцы фруктов и овощей не направляли извещения о доставке подкарантинной продукции в управление Россельхознадзора.

В Галиче и Буе обнаружена торговля санкционными польскими яблоками и грушами (суммарно — 100 кг).

Отметим, что по результатам работы Роспотребнадзора за 9 месяцев в результате проверки круп, находящихся в обороте торговых предприятий и госучреждений, изъято 335 партий круп общим весом более 2,2 тонны, с нарушениями: отсутствие документов, подтверждающих их качество и безопасность, обезличенная продукция или реализация крупы с истекшим сроком хранения продукции.

Также ранее Роспотребнадзор сообщал о попытках фальсификации в Костромской области мясомолочной продукции (выявлено в 2% проб).

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