«Парламент готовит Киргизии бомбу замедленного действия»

Бишкек, , 18:22 — REGNUM После завершения президентских выборов депутаты парламента Киргизии вернулись к работе. Уже 18 октября они в третьем чтении рассмотрели поправки к закону «О недрах», который может грозить горнорудной отрасли страны серьезными проблемами. Парламентарии хотят получить исключительное право на определение — кто из инвесторов достоин право разрабатывать месторождения полезных ископаемых.

«Отказ от проведения конкурсов и аукционов на разработку месторождений Киргизии — большая ошибка. Она грозит упущенной прибылью или иным материальным ущербом», — заявил политолог Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM инициативу депутата парламента.

«Эти поправки направлены на усиление функции премьер-министра. Это откат назад, который перечеркивает все усилия по построению прозрачной и открытой системы эффективного использования природных богатств Киргизии», — негодует эксперт.

Сариев называл две основных причины скептического отношения к данной инициативе.

«Во-первых, замена открытого конкурса или аукциона на получение разрешения от парламентариев позволяет злоупотреблять служебным положением. Сейчас процедура выдачи лицензии и работа компетентных органов освещается в СМИ. Предложенные поправки закрывают возможность мониторинга. А с таким составом парламента и без контроля со стороны гражданского общества можно согласовать какие угодно решения».

Второй причиной собеседник редакции называет нечеткость формулировки, предложенной в новой редакции законопроекта.

«Поправки предусматривают упрощение процедуры получения разрешения «в исключительных случаях». Кто и по каким параметрам будет определять эту исключительность? Любая размытая формулировка оставляет лазейки, которые могут стать инструментом для недобросовестных чиновником или политиков».

Марс Сариев считает, что принятие предложенных поправок «списывает большую часть достижений в области недропользования, которые и без того обошлись стране достаточно дорого».

«Например, Киргизия смогла договориться с канадскими инвесторами, и теперь доходы от рудника «Кумтор» будут регулярно поддерживать бюджет республики и Иссык-Кульской области. Можно было надеяться, что решение давнего конфликта позволит привлечь инвесторов на другие месторождения и развивать горнорудную отрасль», — добавляет аналитик.

Подводя итог, Марс Сариев акцентирует внимание на том, что сейчас сложная процедура получения разрешения позволяет отсеивать недобросовестных инвесторов.

«Но если ее решат обойти и заменить неравноценной процедурой, в которой качество экспертизы, оценки рисков и так далее можно будет обойти, то где гарантии, что в страну не придут недобросовестные инвесторы? Кроме того, кто может гарантировать отсутствие сговора между двумя ветвями власти — парламентом и правительством? Кто возьмет на себя ответственность в случае принятия ошибочного решения?», — задает вопросы эксперт.