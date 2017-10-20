В Марий Эл вырастет МРОТ для внебюджетников

Йошкар-Ола, , 17:48 — REGNUM В Марий Эл с января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для работников организаций внебюджетной сферы вырастет на 28,8%. Он составит 10,047 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это стало возможным благодаря заключению в октябре 2017 года дополнительного соглашения между правительством республики Союзом «Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл» и республиканским объединением работодателей. Согласно документу, МРОТ с января устанавливается в размере прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.

К соглашению автоматически присоединяются все работодатели. Однако у них есть возможность в течение 30 дней представить мотивированный письменный отказ о присоединении к соглашению, к которому необходимо приложить протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного соглашением.

Напомним, с 1 июля МРОТ в России вырос на 4% и составил 7,8 тыс. рублей. При этом соотношение минимальной оплаты труда к прожиточному минимуму составляет 73%. До этого МРОТ увеличивался годом ранее. Всего за 2016−2017 годы этот показатель вырос на четверть. В течение последних трех лет — на 53%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил, как минимум, с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71−72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%.

В конце сентября в Госдуму был внесен законопроект, в соответствии с которым к 2019 году МРОТ будет доведен до величины прожиточного минимума.

По оценкам Минтруда РФ, чтобы уравнять показатели к январю 2019 года совокупные расходы и бизнеса, и бюджетного сектора составят в 2018 году 43,3 млрд рублей и в 2019 году — 72,7 млрд рублей.