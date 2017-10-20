Прибалтике пророчат дефицит электроэнергии

Вильнюс, , 16:57 — REGNUM На заседании комиссии по энергетике глава отдела стратегии и исследований компании Litgrid Рамунас Бикульчюс, представивший анализ адекватности электросистемы стран Прибалтики в 2017—2032 годах, в качестве самого главного и очевидного вывода анализа назвал факт, что через 8 лет в регионе должны появиться новые надежные и гибкие электростанции, чтобы была гарантирована слаженная работа электросистем и надежная поставка электроэнергии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 октября, в Litgrid.

Во время проведения анализа адекватности генерации элеткросистем стран Прибалтики была оценена вся информация, связанная с новым и закрываемым генерирующим оборудованием, также его техническими возможностями предоставлять системные услуги. При проведении анализа адекватности видно, что до 2032 года в прибалтийской электросистеме появятся новые надежно доступные вырабатывающие элеткроэнергию потребители мощностью 2720 Мегаватт. Между тем суммарная мощность электростанций, которые планируется закрыть, будет достигать 2315 Мегаватт. Если начнется работа в изолированном режиме, потребность резерва системы стран Прибалтики вырастет от 700 до 2000 Мегаватт.

Председатель комиссии по энергетике Виргилиюс Подярис выразил беспокойство в связи с тем, что в ходе проведения анализа выяснилось, что при трудных условиях зимой 2025 года электросистеме будет не хватать первичного резерва мощностью 200 Мегаватт.

«Недостающую мощность может предоставить только надежно доступный особенно гибкий источник электроэнергии, и нужно договориться с соседними странами Прибалтики, чтобы появились новые генераторы производства электроэнергии в регионе, гарантирующие технические требования предоставлять услугу первичного резерва достаточного объема и после 2025 года», — утверждал Подярис.

Выслушав результаты анализа, выполненного операторами системы электропередачи стран Прибалтики, комиссия по энергетике намерена эти вопросы и дальше поднимать при рассмотрении обновленной Национальной стратегии энергетической независимости.

В обновленном проекте Национальной стратегии энергетической независимости необходимо предусмотреть такие новые надежные и эффективные источники производства электроэнергии», — сказал Подярис.

Анализ адекватности электросистемы стран Прибалтики в 2017—2032 годах выполнили операторы системы электропередачи Litgrid, AST и Elering. Всего адекватность балтийской системы рассматривалась по пяти сценариям: если балтийская система продолжает работать в синхронной зоне IPS/UPS, если работает изолированно, если синхронизируется с системой Северных стран, если работает синхронно в сети континентальной Европы через нынешнюю смычку LitPol Link и если работает синхронно в сети континентальной Европы через две смычки LitPol Link.