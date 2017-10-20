Минэкономразвития РФ: В России продолжается восстановление экономики

Сочи, Краснодарский край, , 16:53 — REGNUM Рост ВВП России за сентябрь составил 2,4%, за третий квартал 2,2%, заявил 20 октября министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«В целом восстановление, которое идёт, постепенно продолжается», — сказал Орешкин.

Он отметил, что показателей инвестиционной активности за третий квартал у министерства пока нет. Во втором квартале рост этого показателя составил 6%. Планируется, что в целом за 2017 год рост инвестиционной активности в России составит 4%.

Орешкин также рассказал Путину о новых проектах в министерстве, которые касаются изменения госуправления. В частности, Минэкономразвития занимается новыми формами подбора кадров, в том числе через социальные сети.

Министр сказал:

«Большая надежда возлагается на проект «Лидеры России», который сейчас как раз объявлен».

Он намерен подобрать из победителей конкурса кандидатуру на пост заместителя министра.

Орешкин также отметил рост в обрабатывающей промышленности, который в сентябре составил 1,1%, и планируется, что раст продолжится. Это стало возможным за счет точечной поддержки отдельных отраслей, которая, в свою очередь, стала возможна за счет уменьшения компенсации процентных ставок из-за их снижения благодаря рекордно низким показателям уровня инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2017 года Максим Орешкин заявил, что единственной возможностью экономического роста России является резкое повышение производительности труда благодаря внедрению новейших технологий.

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