Крах на новых рынках: литовское сливочное масло не нужно Саудовской Аравии

Вильнюс, , 16:37 — REGNUM Подорожавшее сливочное масло приостановило экспорт литовских молочных продуктов в Саудовскую Аравию. В этом году на этом рынке продана продукция на сумму всего 1,6 млн евро, а в пошлом году — на сумму 142 млн евро, пишет сегодня, 20 октября, деловое издание Verslo žinios.

«Туда в основном экспортировалось сливочное масло, но в начале года оно стало сильно дорожать, так уже сложилось, что мы с большей прибылью продали масло в другом месте, не на том рынке», — сказал изданию председатель правления Rokiškio sūris Далюс Трумпа, по словам которого, раньше сливочное масло экспортировалось не только в Саудовскую Аравию, но в множество других стран того региона.

У компании Vilkyškių pieninė еще есть клиенты в Саудовской Аравии, признает глава молочной компании Гинтарас Берташюс: «Мы работаем в Саудовской Аравии. Видимо, повлияли и цены на нефть, они может больше импортируют из долларовых зон. По поводу сыра обычно конкурсы не объявляются, чаще по поводу молочного порошка, сливочного масла, может, кто-нибудь выиграл конкурс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия была основным рынком сбыта для литовской молочной продукции, однако после войны санкций и потери российского рынка, в Литве заявляли, что без труда сменят его на другие рынки. Однако на сегодняшний день экспорт молочных продуктов из Литвы так и находится на минимальной отметке.