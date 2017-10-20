В Ижевске тарифы на услуги ЖКХ вырастут в 2018 году на 6,2%

Ижевск, , 16:33 — REGNUM В Ижевске с июля 2018 года тарифы на услуги ЖКХ увеличатся на 6,2%, при том, что ежегодный рост составляет 4%. Об этом заявил замглавы администрации города по ЖКХ Сергей Задорожный.

Он пояснил, что дополнительные 2,2% роста тарифов добавили в связи с заключением концессионного соглашения с ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС), сообщает «КоммерсантЪ». Однако, по его словам, для каждой из квартир ежемесячный платеж увеличится на 70 рублей в денежном выражении с учетом этих дополнительных процентов.

ООО УКС входит в структуру удмуртского филиала группы компаний «Т Плюс».

По информации ООО УКС, в реконструкцию тепловых сетей Ижевска и последующее благоустройство таких объектов компания «Т Плюс» в 2017 году уже вложила свыше 500 млн рублей. Компания неоднократно подчеркивала, что только часть в размере 130 млн рублей обеспечена тарифным решением. Основной объем направленных средств — это инвестиции теплоснабжающей компании.

Напомним, в июле 2017 года рост тарифов на услуги ЖКХ в Удмуртии составил 9,4%. Предельный индекс роста тарифов в России на тот момент составлял 6,2%. Однако рост свыше норматива был утвержден депутатами городской думы Ижевска в связи с тяжелым финансовым положением МУП «Ижводоканал». Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение были увеличены на 30%. В июльское повышение тарифа также уже вошел рост в связи с заключенным концессионным соглашением.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 декабря 2016 года власти Ижевска подписали концессионное соглашение о передаче теплосетей города во временное владение ООО УКС. Срок действия соглашения установлен до декабря 2032 года. До этого времени концессионер должен направлять на реконструкцию 295 км теплосетей не менее, чем 500 млн рублей ежегодно.

Общий объем вложенных средств составит в ценах 2016 года 3,397 млрд рублей или 5,164 млрд рублей с учетом инфляции.