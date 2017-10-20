Киевские потребители задолжали за энергию более 1 млрд гривен

Киев, , 15:38 — REGNUM 1,012 млрд гривен ($38 млн) задолжали за электроэнергию столичные потребители перед «Киевэнерго» по данным на 1 октября, сообщает 20 октября пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в Киеве задолженность за электроэнергию в сентябре по сравнению с августом выросла на 3,2%. Больше всего «Киевэнерго» должны предприятия городской инфраструктуры и коммунальные хозяйства. Так, фирмы ЖКХ задолжали 491,4 млн гривен ($18,54 млн), а «Киевский метрополитен» — 201,5 млн гривен ($7,6 млн).

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Долги населения столицы Украины перед «Киевэнерго» составляют 332,15 млн гривен ($12,53 млн). Как отметили в пресс-службе, самая плачевная ситуация у «Киевводоканала», которому электрогенерирующая фирма будет вынуждена прекратить поставлять электричество, если «Киевводоканал» не начнет возмещать долг, достигший размера 53,71 млн гривен ($2,03 млн).

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Напомним, по данным на 1 августа жители столицы Украины были должны за электричество 353,5 млн гривен ($13,89 млн). Таким образом, за два месяца население вернуло часть долгов в размере 21,35 млн гривен ($810 млн).

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