МЭР поддержало отмену запрета на прямоточные системы техводоснабжения

Москва, , 13:54 — REGNUM Министерство энергетики России вынесло положительное заключение об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 60 Водного кодекса Российской Федерации в части применения прямоточных систем технического водоснабжения на объектах электроэнергетики», в котором содержатся изменения, касающиеся применения прямоточных систем* технического водоснабжения тепловыми и атомными электрическими станциями.

Напомним, в настоящее время согласно п. 4 ст. 60 Водного кодекса РФ, проектирование прямоточных систем технического водоснабжения не допускается.

Данное ограничение противоречит основным положениям природоохранного законодательства в части применения к ТЭС и АЭС, поскольку свыше 74% энергоблоков АЭС во всем мире применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем. Сегодня прямоточные схемы для охлаждения предприятий энергетики признаны в числе наилучших доступных технологий в России и в Европе, а также широко представлены во всем мире.

В этой связи по инициативе Минэнерго России в июле 2017 г. были опубликованы для обсуждения тексты изменений в нормативно-правовые акты:

проект Федерального закона «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части применения прямоточных систем водоснабжения на объектах электроэнергетики» об отмене запрета на проектирование прямоточных СВО для ТЭС и АЭС;

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509» об изменении ставки платы за водопользование для ТЭС и АЭС.

Предложенные изменения об отмене запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для ТЭС и АЭС в Водный кодекс РФ соответствуют принципам природоохранного законодательства и выводам мирового сообщества.

Положительное заключение об ОРВ размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов по адресу: http://regulation.gov.ru/projects#npa=66302.

Особенность прямоточных систем технического водоснабжения заключается в однократном использовании воды и возвращении забранной воды в объеме более 99% от забора. При этом вода, используемая для отвода избыточного тепла от тепломеханического оборудования, не имеет контакта с вредными химическими веществами и возвращается в водоем с характеристиками, соответствующими всем экологическим и санитарным нормам.