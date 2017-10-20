Глава МЭР заявил о разногласиях с ЦБ по вопросам валютного контроля

Москва, , 14:45 — REGNUM В Российской Федерации некоторые нормы валютного контроля «являются дополнительной издержкой на пути более активной торговли». Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин на круглом столе в Российской экономической школе.

«Есть серьезные проблемы, которыми мы занимались и в министерстве финансов, и сейчас правительство в целом занимает такую позицию, а ЦБ нам мешает либерализовывать валютное законодательство, валютный контроль, — сказал он. — Очень жестко выступает за то, чтобы это все сохранилось».

Позже зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила сотрудникам СМИ, что ЦБ РФ готов рассмотреть предложения по либерализации валютного контроля.

«Я думаю, что мы готовы рассматривать предложения по тому, как поменять систему без того, чтоб поменялся результат, — говорит она. — Чтобы были инструменты, связанные с контролированием отмывания. Эти инструменты нам нужны».

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