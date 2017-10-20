700 млн для тверского АПК: Руденя подвел итоги выставки «Золотая осень»

Тверь, , 13:52 — REGNUM Участие Тверской области в выставке «Золотая осень» получило высокую оценку на федеральном уровне — министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев поблагодарил губернатора Тверской области Игоря Руденю за совместную работу по подготовке и проведению Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства 20 октября.

«Этот масштабный форум служит уникальной площадкой для демонстрации достижений отечественного аграрного сектора, обмена опытом и выработки новых эффективных решений для дальнейшего развития сельского хозяйства», — отметил губернатор Игорь Руденя.

«Заслуженным вниманием у специалистов и гостей выставки пользовалась экспозиция Вашего региона, в которой наиболее широко и успешно были продемонстрированы инвестиционные проекты, достижения сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности», — отметил министр сельского хозяйства РФ.

В этом году на стенде региона было представлено более 15 предприятий АПК самых разных направлений — молочного, мясного, льняного и овощного, компании, работающие в сферах пчеловодства, звероводства.

Пять зверохозяйств региона по итогам выставки награждены дипломами и золотыми медалями «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства». Кроме того, животные из звероводческих хозяйств Тверской области стали победителями в 10 из 14 номинаций конкурса «Лучший по породе». В павильоне «Животноводство» Тверская область представила норку, хоря, лисицу, шиншиллу.

На выставке было подписано пять инвестиционных соглашений, направленных на развитие молочного животноводства и мясопереработки. Инвестпроекты общей стоимостью более 693 млн рублей планируется реализовать в Торжокском, Рамешковском, Конаковском, Калининском районах. Появится около 500 новых рабочих мест.

«Золотая осень» — главный ежегодный сельскохозяйственный форум страны, который объединяет лидеров в отечественном и мировом АПК. Ключевыми темами выставки в 2017 году стали развитие экспортного потенциала отрасли и перспективы развития инвестиционного процесса в аграрной сфере.