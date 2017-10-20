Рязанские села бойкотируют капремонт

Рязань, , 13:54 — REGNUM Средняя собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Рязанской области в сентябре 2017 года составила 83,2%. При этом в регионе есть несколько сел, в которых почти все жители отказались от оплаты взносов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт регионального Фонда капитального ремонта.

К примеру, полностью отказались от оплаты счетов жители сельского поселения Ермо-Николаевское Пителинского района. Там собираемость — 0%. С 2014 года жители должны были заплатить более 556 тысяч рублей, однако никто из собственников, согласно документам фонда, не оплатил квитанции.

Собираемость чуть выше — в селе Дмитриевское Касимовского района (2%, из нужных 86 тысяч поступило платежей всего на 1,8 тысячи) и в селе Молвинослободское Кораблинского района. Здесь из 54 тысяч, которые были начислены в квитанциях, на счет поступило всего 1,3 тысячи, что составляет 2,35%.

Между тем, в крупных городах Рязанской области собираемость взносов на капитальный ремонт отличается в положительную сторону. К примеру, в областном центре она составляет почти 86,3%. В Сасово в фонд поступило 91,4% от начисленной суммы, в Скопине — 82,4%, а в Касимове — 76,2%.

Всего с 1 сентября 2014 года собственникам квартир в Рязанской области было начислено почти 3,335 млрд рублей. Из них оплачено всего 2,774 млрд рублей.

«По состоянию на 13 октября 2017 года фондом направлено в суд 3 582 заявления о взыскании задолженностей с физических лиц на общую сумму около 50 млн рублей. В отношении должников-физических лиц в общей сложности вынесено более 2 тысяч судебных решений на сумму свыше 22 млн рублей», — сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в регионе планируется выполнить 843 вида работ в 476 многоквартирных домах. По данным на начало октября, отремонтированы 426 домов. Фонд перечислил подрядчикам почти 650 млн рублей.

В октябре 2017 года рязанские активисты ОНФ выступили с предложением актуализировать план капитального ремонта многоквартирных домов в Рязани, включив в него системы отопления в доме №40 (корпус 1) по улице Островского. В этом доме прошлой зимой произошла крупная авария, из-за которой подвал дома был залит кипятком. Несмотря на то, что проблема была устранена, угроза очередного прорыва остается — в доме нужно делать капитальный ремонт.

Между тем, в регионе может вырасти размер взноса на капитальный ремонт. В начале октября депутаты Рязанской областной думы внесли изменения в региональный закон, согласно которому минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов будет утверждаться ежегодно. Раньше он принимался на три года.

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