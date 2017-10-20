Объем ипотечного кредитования в Саратовской области вырос на 22%

Саратов, , 13:57 — REGNUM В Саратовской области с начала года жители взяли свыше 9 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что на 16% больше, чем в прошлом году. Общая сумма оценивается в 13 млрд рублей (рост на 22%). Как сообщили ИА REGNUM эксперты в региональном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, это связано со снижением ставок по ипотеке.

«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным жителям региона за январь-август 2017 года, составила 11,4%, снизившись по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года на 1,5 п.п. В целом ипотечный портфель жителей Саратовской области с начала года к 1 сентября года вырос на 7,1%, до 58,5 млрд рублей. Доля просроченной задолженности по жилищной ипотеке по-прежнему остается на низком уровне — 1%», — пояснили эксперты банка.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Объединенного кредитного бюро в Саратовском регионе один из самых высоких уровней кредитной нагрузки населения в России, который составляет 52%. Ежемесячный платеж жителя области в среднем составляет 12,3 тыс. рублей. По стране уровень кредитной нагрузки имеет показатель 32%, а средний платеж — 12,5 тыс. рублей. В среднем доход в стране на одного жителя вырос за год на 2,9 тыс. рублей.

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