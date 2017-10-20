Узбекистан и Казахстан провели бизнес-форум в Ташкенте

Ташкент, , 13:50 — REGNUM Бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Казахстана состоялся в четверг в Ташкенте, 20 октября сообщает портал правительства Узбекистана.

В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств, компаний и концернов двух стран. Торговля, инвестиции, строительство, легкая и пищевая промышленность, сельское и водное хозяйство, энергетика, автомобилестроение, транспорт и логистика, информационные технологии — вот перечень тем, которые обсуждались на форуме.

Участники бизнес-мероприятия отметили, что отношения между странами последовательно развиваются, и правовой основой для такого развития стали подписанные между Узбекистаном и Казахстаном договоры о вечной дружбе, о стратегическом партнерстве и целый ряд других документов.

В Узбекистане работают более 200 компаний, в которых есть участие казахского капитала, а в 2016 году объем торговли между странами составил $2 млрд. В январе-августе текущего года торговый оборот вырос на 35%.

Следует также отметить, что на прошедших в марте текущего года в Астане и в сентябре в Ташкенте форумах были подписаны соглашения на общую сумму $1,2 млрд. В ходе мероприятия рассмотрены также вопросы реализации новых инвестиционных проектов, организации совместных предприятий.

Напомним, отношения между республиками Казахстан и Узбекистан довольно стабильны. В Узбекистане проживает самая крупная в СНГ (и вторая в мире после Китая) казахская диаспора.