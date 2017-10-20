Объёмы ввода жилья на Кубани продолжают планомерно снижаться

Краснодар, , 13:40 — REGNUM Жилищное строительство в Краснодарском крае в последние несколько месяцев показывает отрицательную динамику. Так, по данным Краснодарстата, в январе-сентябре года в регионе было введено на 2,1% меньше жилья, чем за аналогичный период 2016 года, передаёт ИА REGNUM 20 октября. Всего организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками было построено 46,7 тыс. квартир общей площадью 3179,3 тыс. кв. метров.

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При этом доля индивидуальных застройщиков в общем объёме жилищного строительства выросла с 38,7% до 39,6%. А вот предприятия и организации, напротив, сдали в эксплуатацию всего 37 тыс. квартир общей площадью 1920,4 тыс. кв. метров, что составило 96,4% к аналогичному показателю за январь-сентябрь 2016 года.

На фоне снижения объёмов возведения жилья в Краснодарском крае за девять месяцев 2017 года зафиксирован рост объёма работ, выполненных строительными организациями — 183,3 млрд рублей, или 106,6% к январю-сентябрю 2016 года.

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Добавим, что, согласно исследованию сервиса бесплатных объявлений Юла, именно в Краснодаре стоимость среднего жилья — одна из самых низкий по России. Так, средняя стоимость квартиры в кубанской столице составила 1,95 млн рублей (в среднем по России — 2,46 млн рублей).

Что касается коммерческой недвижимости, то, по данным экспертов, на этом рынке цены в Краснодаре в конце лета показывали рекордные минимумы — помещения для бизнес-целей сейчас можно приобрести по максимально низким ценам, однако они никому не интересны.

«Ставки арендной платы снижаются, а доля вакантных площадей растёт, — говорит генеральный директор MACON Realty Group Илья Володько. — Рынок стагнирует. За последние 9−10 лет такого ещё не было».

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Эксперты поясняют, что рынок всё еще не переварил последствия кризиса конца 2014 — начала 2015 года. Поэтому новых проектов и новых игроков на рынке не прибавляется.

Как сообщало ИА REGNUM, месяцем ранее на Кубани, согласно данным органа статистики, объёмы ввода жилья сократились на 2,5%. Так, в январе-августе 2017 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками было построено 40,9 тыс. квартир общей площадью 2816,1 тыс. кв. метров.

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