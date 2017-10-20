Дома Минобороны в Краснодаре пустуют и превращаются в оплот маргиналов

Краснодар, , 12:46 — REGNUM В Краснодаре шесть домов, находящихся в ведении Минобороны РФ, практически пустуют и уже давно стали излюбленным местом для «захватчиков». Сюда незаконно вселяются мигранты, самовольных квартирантов полиция выселяет в ходе рейдов, однако на место старых приходят новые «жильцы», которые не платят ни за свет, ни за воду. Законные жильцы домов по улице Дзержинского, недовольные таким вынужденным соседством, неоднократно обращались в мэрию города с просьбами о благоустройстве прилегающих территорий, строительстве спортивных и детских площадок, а также подключении к жизненно необходимым коммуникациям. Но местные власти им пока помочь не могут. Однако выход есть. Он был озвучен городской думой кубанской столицы, передаёт ИА REGNUM 20 октября.

Так, городской парламент обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой передать свободные квартиры в домах по ул. им. Дзержинского в муниципальную собственность. Речь идёт о шести многоэтажках. На сегодня большая часть квартир в домах 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15 пустует. Военнослужащими заселены максимум 40% квартир, а задолженность за коммунальные платежи этих домов уже превысила 50 млн рублей.

«Остальной фонд заселяется стихийно лицами, не имеющими регистрацию и ведущими асоциальный образ жизни. Все это создает нездоровую обстановку в этом микрорайоне», — пояснила председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

Кроме того, на придомовых территориях нет уличного освещения, а в трех дома — горячего водоснабжения. Такое положение дел, как отмечается в общении к главе военного ведомства, ведёт «к инфраструктурной деградации, морально-психологической и социальной напряженности, а также криминализации в-де-факто обособляющемся кластере из шести домов, выпавших из единой системы городского хозяйства».

Передача же этих строений в муниципальную собственность, заявляют в гордуме, поможет исправить ситуацию: не только привести прилегающую к домам территорию в надлежащем состоянии, произвести расчеты с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги, но и даст городу возможность предоставлять жилье очередникам и использовать свободные квартиры для переселения из ветхого и аварийного жилья.

Напомним, строительство 11 домов на 2,5 тыс. квартир по ул. Дзержинского в Краснодаре было завершено четыре года назад. Заселить их Минобороны РФ планировало до конца 2013 года из-за недоделанных коммуникаций. В марте 2014 года тогдашний мэр Владимир Евланов назвал эти дома примером «безобразного строительства». Проблема до конца не была решена и через полгода, однако уже летом 2014 года, заверив, что ЖК полностью готов принять своих жильцов, ведомство начало заселять возведенные многоэтажки. Торжественно военный городок открыли 6 июня.

Добавим, что это не единственное имущество, которое Краснодарский край хотел бы получить в свою собственность. Летом 2017 года была достигнута договорённость с Минобороны РФ о передаче в муниципальную собственность Армавира участка земли под строительство многоквартирного дома. Эти земли на протяжении многих лет военным ведомством никак не использовались, а городу, испытывающему нехватку свободных площадей под застройку, он более чем необходим.

Ранее также был положительно решён вопрос и о передаче земельных участков Минобороны в муниципальную собственность Ейска. Ведутся переговоры и о передачи помещений первых этажей многоквартирных домов хутора Бетта в районе Геленджика, а также зданий военных комиссариатов в крупных муниципалитетах края. Их можно будет использовать под социальные нужды.

Кроме того, в процессе обсуждения находится и вопрос о передаче в собственность Краснодара участка в микрорайоне Гидростроителей. На нём планируется построить школу или детский сад. Также рассматривается возможность использования земель Минобороны РФ для строительства новых коммунальных сетей, что позволит решить вопросы, связанные с энергообеспечением микрорайона.