Жители Алма-Аты скупили 3 млрд долларов за 8 месяцев

Алма-Ата, Казахстан, , 12:39 — REGNUM 3 миллиарда долларов за восемь месяцев 2017 года купили в обменных пунктах жители Алма-Аты, сообщает 20 октября аналитический портал Raking.kz.

Продажа долларов США населению за январь-август 2017 года выросла в целом по республике на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете аналитиков. Больше всего долларов за указанный период купили в Алма-Ате 3,0 млрд, намного меньше в Астане и в Южно-Казахстанской области: 789,4 млн и 731,6 млн соответственно.

Продажа российских рублей населению за январь-август 2017 года выросла на 16,1% и составила 99,1 млрд. По регионам покупка российских рублей распределена более равномерно. В лидерах снова Алма-Ата, где было куплено гражданами 14,4 млрд рублей, следом идет Восточно-Казахстанская область — 11,2 млрд, и Астана — 10,0 млрд.

Напомним, в последнее время казахстанские аналитики отмечали ослабление тенге по отношению к доллару и особенно заметно такое ослабление по отношению к рублю. При этом, цена на нефть марки Brent с конца июля стабильно держится выше $50 за баррель, а в последнее время она находится в районе выше $56.