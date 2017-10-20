Казахстан: В хищении 5 млрд тенге подозревают бывшего главу АО «ЕНПФ»

Алма-Ата, Казахстан, , 12:14 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» и других лиц, закончено, сообщает 20 октября пресс-служба прокуратуры г. Алма-Ата, Казахстан.

Информационное сообщение по уголовному делу размещено в сети Facebook, на странице ведомства: «06.10.2016 года в результате биржевой сделки на Казахстанской фондовой бирже АО «Единый накопительный пенсионный фонд» приобретены 500 000 облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на общую сумму 5 000 000 000 тенге». Далее в сообщении говорится: «Однако, согласно заключению Департамента рисков АО «ЕНПФ» по инвестированию облигации ТОО «Бузгул Аурум» от 05.09.2016 г. , учитывая наличие высоких кредитных, а также проектных рисков, было рекомендовано воздержаться от инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум».

В результате проведения вышеуказанной сделки, государству был причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 5 млрд тенге.

При этом в сообщении пресс-службы отмечается, что за заключение данной сделки руководителями ТОО должностным лицам АО «ЕНПФ» передана взятка в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Алма-Аты.

Напомним, сделка пенсионного фонда АО «ЕНПФ» в 5 млрд тенге расследовалась в Алма-Ате, сообщает портал Zakon.kz. Проводилась проверка деятельности предприятия с участием Национального банка Казахстана. Расследование уголовного дела продлилось без малого год.

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