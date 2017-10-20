«Транснефть» отстаивает свои права перед Сбербанком

Москва, , 12:07 — REGNUM ПАО «Транснефть» подало кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного суда в пользу Сбербанка России, постановившего, что крупнейший российский банк справедливо заработал 66 млрд рублей на сделке с «Транснефтью». Оператор магистральных нефтепроводов России намерен оспаривать решение суда, пытаясь доказать, что во время переговоров, заключения и исполнения этой сделки Сбербанк действовал недобросовестно, «намеренно не довел до контрагента полной и достоверной информации о рисках».

О подаче жалобы со ссылкой на источник в Арбитражном суде и представителя компании сообщила Lenta.ru. Спор между банком и «Транснефтью» начался из-за финансовой сделки в декабре 2013 года, когда компания заключила со Сбербанком опционную валютную сделку, хеджирующую (страхующую) риски компании. В итоге из-за обрушения курса рубля в 2014 году «Транснефть» понесла убыток в 66 млрд рублей вместо предполагаемой прибыли в 1 млрд рублей. Теперь «Транснефть» попытается защитить свою позицию в суде, в компании настаивают, что финансисты Сбербанка неправильно указали риски, не предупредили о возможной сильной девальвации рубля как о весьма вероятном сценарии.

«Транснефть» первой из российских компаний решила заявить о слабой российской законодательной защищенности игроков от недобросовестности банковских финансовых консультантов. За рубежом практика взаимоотношений банков-консультантов и компаний прописана четко: интересы клиента превыше всего. Как полагают в «Транснефти», в случае со Сбербанком эти принципы не прослеживаются, в том числе из-за пробелов в законодательстве, которые устанавливает и главный акционер банка — Центральный банк России. Напомним, в июне 2017 года Московский арбитраж признал, что Сбербанк получил сверхприбыль от сделки, а спустя полтора месяца Апелляционный суд занял противоположную позицию: ситуация неоднозначна.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что Сбербанк с начала 2013 года неоднократно предлагал «Транснефти» сделку с производными инструментами как способ снижения стоимости обслуживания платежей по облигационному валютному займу. В банке, как выяснилось в ходе суда, понимали, что компания берет на себя повышенные валютные риски. На основе информации от консультантов представители «Транснефти» делали выводы о выгодности сделки. Сейчас в Сбербанке утверждают, что если компания подписала договор, то должна его исполнять.

По мнению экспертов, этот судебный спор серьезно скажется на отношениях российских компаний и банков. Возможно, это повлечет ряд серьезных законодательных изменений.