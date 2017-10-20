Украина увеличила экспорт в страны ЕС

Киев, , 11:51 — REGNUM На 27,9% вырос экспорт Украины в страны ЕС за январь-август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, написала 20 октября торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, Украина экспортировала за восемь месяцев 2017 года в страны ЕС товаров на $11 млрд. Общий экспорт Украины за отмеченный период составил $27,5 млрд, что на 21,1% больше экспорта за январь-август 2016 года.

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В денежном выражении общий экспорт Украины вырос на $4,8 млрд, экспорт в страны ЕС — на $2,4 млрд. При этом на европейские страны пришлось 40% украинского экспорта, на Россию — 9,5%, на Турцию — 5,8%. Основной экспортный товар с Украины в Европу — продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности (около 33%), металлургического комплекса (21,4%) и машиностроения (15,3%).

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Напомним, выручка Украины от экспорта аграрной продукции за первые три квартала 2017 года увеличилась почти на 25% и составила $13,1 млрд. Основную долю аграрного экспорта (90%) составили зерновые, масличные культуры, подсолнечное масло, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.

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